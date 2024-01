Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Zweibrücker Gewerbestraße in Höhe der Firma Autoteile Rauber gemeldet. Der genaue Tatzeitpunkt konnte noch nicht ermittelt werden. Aus dem Automaten wurde die Geldkassette gestohlen. Der Zigarettenautomat wurde beim Aufbruch schwer beschädigt, Zigaretten wurden nicht entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch nicht beziffern.