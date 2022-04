Eine Falschfahrerin war am frühen Sonntagmorgen, 3. April, auf der A8 bei Zweibrücken unterwegs. Wie die Polizei Zweibrücken berichtet, wurde ihr um 3.20 Uhr über Notruf ein Geisterfahrer auf der Richtungsfahrbahn Saarland gemeldet, im Bereich der Baustelle in Höhe Möbel Martin. Einer Streife gelang es, das Auto noch im Baustellenbereich zu stoppen und die 49-jährige Fahrerin zu kontrollieren. Dabei habe es sich herausgestellt, dass die Frau offenbar in Neukirchen-Kohlhof wegen einer Fahrbahnsperrung falsch auf die A8 aufgefahren sei. Ob es dadurch auf der Autobahn zu Gefährdungen oder Schädigungen gekommen ist, sei noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760, pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet eventuelle Zeugen oder Geschädigte, sich zu melden.