In falscher Fahrtrichtung war am frühen Sonntagmorgen ein Auto auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Homburg-Einöd und dem Neunkircher Kreuz unterwegs. Die zuständige Polizei in Neunkirchen bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter Telefon 06821 2030 zu melden. Bei den Beamten waren am Sonntagmorgen gegen 4.55 Uhr mehrere Notrufe eingegangen. Das Auto sei auf der Richtungsfahrbahn Zweibrücken gen Saarland gefahren. Unterwegs habe es mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zu einem Unfall sei es aber nicht gekommen. Im Baustellenbereich bei der Ausfahrt Neunkirchen-Oberstadt habe die Polizei den Mazda gestoppt, der von einem 66-Jährigen aus dem Donnersbergkreis gesteuert wurde. Bei dem Mann hätten sich keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergeben. Warum es zur Falschfahrt kam und wo diese begonnen hat, sei unklar. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet; sein Führerschein wurde beschlagnahmt.