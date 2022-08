In den nächsten anderthalb Wochen, bis 7. September, wird das neugebaute Logistikzentrum der Firma John Deere an die Homburger Straße angebunden. Laut Stadtverwaltung muss dafür der Geh- und Radweg während der gesamten Maßnahme in diesem Bereich komplett gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer werden auf die andere Straßenseite geleitet, teilte die Stadt mit.