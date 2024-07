Im Krankenhaus fand sich ein 61-Jähriger wieder, nachdem er am Freitagnachmittag in der Zweibrücker Kesselbachstraße mit seinem Auto mit voller Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen geprallt war. Der Aufprall war derart heftig, dass das Auto des 61-Jährigen sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Dies berichtet die Polizei. Nach Angaben der Beamten ist an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden entstanden, die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.