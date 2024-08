Begleitet von gut 300 Fans, die in fünf Bussen angereist waren, ist der FC Homburg am vorigen Freitag beim Start in die neue Regionalligasaison zum Auswärtsspiel beim Aufsteiger Eintracht Trier gefahren. Dass man dort eine unerwartete, deftige 1:4-Niederlage bezogen hat, „tut uns allen unendlich leid“, meinte FCH-Trainer Danny Schwarz am Donnerstag. „Leider gibt es Tage, da läuft es einfach völlig anders, als wir uns das vorgestellt hatten.“ Ein Elfmeterpfiff für den Gegner und eine Unachtsamkeit bei einem Trierer Eckball – schon stand es 2:0 für den Gastgeber. „Trotzdem hatte ich in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass wir noch mal zurückkommen könnten. Leider haben wir da noch zwei weitere Gegentore eingefangen“, will Schwarz jetzt aber volle Konzentration auf den Regionalliga-Schlager am Samstag, 14 Uhr, im Homburger Waldstadion gegen die Stuttgarter Kickers legen. „Wir haben in dieser Woche viel gearbeitet, um die Schwächen aus dem Auftaktspiel abzustellen“, hofft der Trainer, dass auch die Fans der Grün-Weißen die Enttäuschung überwinden und ihr Team zahlreich anfeuern.

„Erstmals seit Langem“, so Schwarz, „haben wir jetzt wieder alle Feldspieler beim Training auf dem Platz. Die lange verletzten Ortuzans und Ristl sind einsatzbereit, ebenso unser Neuzugang Philipp Steinhart.“ Lediglich Ersatztorhüter Lukas Hoffmann laboriere noch an seiner Verletzung.