Am Donnerstagabend trafen sich etwa 40 bis 50 Personen auf dem Zweibrücker Herzogplatz. Was in sozialen Netzwerken als Demo mit Kundgebung gegen die Corona-Regeln angekündigt worden war, entpuppte sich dann eher als Corona-Spaziergang, wie der Zweibrücker Polizei-Chef Matthias Mahl auf Anfrage mitteilte. Denn zwischenzeitlich war die Demo abgesagt worden. Dennoch waren 40 bis 50 auf den Platz vor dem Rathaus gekommen. „Sie hatten keine Transparente dabei, standen coronakonform zusammen, waren sehr vernünftig und verhielten sich auch ordentlich“, so Mahl. Einige hätten Kerzen angezündet. Alles sei friedlich verlaufen. Die Polizei habe sicherheitshalber die Menschen mit einem größeren Aufgebot begleitet. „Der Einsatz hat von 18 bis etwa 20 Uhr gedauert“, so Mahl.