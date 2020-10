Eine 51 Jahre alte Frau ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Kreisstraße von Riedelberg Richtung Pirmasens in der Südwestpfalz in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht kam die Frau gegen 14 Uhr kurz hinter Riedelberg in einer Linkskurve von der Straße ab. Ihr Auto habe sich überschlagen und sei gegen einen Baum geschleudert worden.

Die Fahrerin sei bei Bewusstsein gewesen, als die Feuerwehr eintraf. Sie sei von den Wehrleuten aus dem Auto befreit und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Am Auto sei Totalschaden entstanden. Die Feuerwehr war laut Polize mit drei Fahrzeugen am Einsatzort, auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, aber nicht genutzt.