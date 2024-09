Er soll in Wohnungen eingebrochen und Dinge daraus gestohlen haben: Die Saar-Polizei hat am Montagmorgen im Saarpfalz-Kreis zusammen mit dem Spezialeinsatzkommando (SEK) einen 43-Jährigen festgenommen. Das Amtsgericht Saarbrücken hatte den Mann zu einer Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt. Seine Haftstrafe habe er laut einem Polizeisprecher jedoch nie angetreten. Stattdessen habe er sich an verschiedenen Orten in Frankreich vor der Polizei versteckt. Seit Juni bestand laut Sprecher ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den 43-Jährigen. Die Einsatzkräfte haben den Mann widerstandslos im Saarpfalz-Kreis festnehmen können. Er sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken. Wo er genau gefasst wurde, möchte die Polizei nicht mitteilen, da der Ort Rückschlüsse zulassen könnte, sagt der Polizeisprecher der RHEINPFALZ auf Nachfrage.