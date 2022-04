In saarländischen Gefängnissen müssen Gefangene weiterhin eine Maske tragen. Die Maskenpflicht gelte, wenn sich zwei oder mehr Menschen in einem Raum befänden, wie das Justizministerium in Saarbrücken mitteilte. Besuchern werde das Tragen von Masken empfohlen - für sie ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests Pflicht.