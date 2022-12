Aus misslicher Lage musste die Feuerwehr am späten Samstagabend eine Frau in St. Ingbert befreien. Gegen 22.30 Uhr hatten Besucher eines Schnellrestaurants in der Südstraße die Wehr alarmiert. In der Burger-Braterei war eine etwa 60-jährige Besucherin in einer Toilettenkabine eingesperrt. Passanten hatten bereits eine halbe Stunde lang erfolglos versucht, die Frau aus der Toilette zu befreien. Auch der Feuerwehr gelang es zunächst nicht, die Tür mit Spezialwerkzeug zu öffnen. Daher wurde die Toilettentür letztlich mit schwerem Werkzeug aufgebrochen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Schließmechanismus an der Tür defekt war. Nach der Rettung zeigte sich die Befreite wohlauf. Die wiedererlangte Freiheit genoss sie im Schnellrestaurant bei einem Essen. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei im Einsatz.