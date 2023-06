Die Homburger Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die am Samstagabend von einem schwarzen Skoda mit HOM-Kennzeichen gefährdet wurden. Der betrunkene Fahrer sei gegen 20.20 Uhr auf der B423 von Schwarzenbach her in Schlangenlinien in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Eine Zeugin schilderte, dass der Skoda trotz Gegenverkehrs mehrmals auf die linke Spur gezogen sei. Mindestens ein entgegenkommendes Auto musste deshalb stark bremsen und ausweichen. An der Kreuzung Zweibrücker-/Entenmühl-/Ringstraße habe der Skoda beim Linksabbiegen in die Entenmühlstraße eine rote Ampel überfahren. Auch in dieser Situation sei ein entgegenkommendes Auto zum Bremsmanöver gezwungen worden. Wenig später traf die Polizei den Skoda-Fahrer bei sich zuhause an. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Jetzt sucht die Homburger Polizei unter Telefon 06841 1060 nach weiteren Zeugen sowie Verkehrsteilnehmern, die gefährdet wurden beziehungsweise Hinweise geben können.