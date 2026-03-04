Die A8 war am Dienstagabend zwischen Ixheim und Pirmasens für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei nennt den Grund.

Der Polizei wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Gefahrenstelle auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Ixheim und Contwig in Fahrtrichtung Pirmasens gemeldet. Gemeldet wurden Holzteile auf der Fahrbahn, heißt es auf Nachfrage der RHEINPFALZ von der Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass rund 40 Quadratmeter der Autobahn übersät waren von Holz und Nägeln. Die Polizei sperrte die Straße, die Straßenmeisterei reinigte die Autobahn. Dafür gingen rund zwei Stunden drauf. Ebenso im Einsatz: die Feuerwehr. Von beschädigten Fahrzeugen ist bislang nichts bekannt. Ein möglicher Verursacher konnte laut Polizei bislang nicht ermittelt werden.