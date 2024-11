Eine Lehrerin soll über zwei Jahre hinweg Sex mit einer ihrer Schülerinnen gehabt haben, die zur Tatzeit zwölf Jahre alt war. Das Landgericht Saarbrücken hat die 48 Jahre alte Lehrerin einer Gemeinschaftsschule im Regionalverband Saarbrücken nun zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Lehrerin, die aus Homburg stammt, habe mit der Schülerin kurz nach dem ersten Corona-Lockdown zunächst privat gechattet. In den Nachrichten habe die Zwölfjährige ihrer Lehrerin gesagt, dass sie sich in sie verliebt habe. Auch die Lehrerin habe von ihren Gefühlen berichtet. Dann sollen Nacktbilder, pornografische Videos und schließlich Treffen gefolgt sein, während denen sie Sex gehabt hätten. Teilweise hätte sich die Lehrerin mit der damals Zwölfjährigen auch in der Schule getroffen. Die Lehrerin aus Homburg hatte die Taten am ersten Prozesstag gestanden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert – wegen „schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“. Die Lehrerin hatte während des Prozesses von einer „emotionalen Abhängigkeit“ gesprochen. Die 48-Jährige habe der Schülerin helfen wollen, habe ihr Prüfungsantworten zugesteckt. Die Mutter des Mädchens habe zufällig von den sexuellen Übergriffen erfahren und die Lehrerin vor einem Jahr angezeigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.