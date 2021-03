Warum stehen vor den Pubs in Irland immer Bänke? Und warum können die Iren so viel trinken, ohne dass sie umkippen? Der Zweibrücker Autor Wolfgang Ohler geht diesen Fragen auf den Grund. Mit einer CD, die er mit dem Zweibrücker Musiker Andreas Peter produziert.

Mit irischen Geschichten fing alles an. „2003, bei einem dreiwöchigen Aufenthalt in Südwest-Irland, hab’ ich Gedichte geschrieben“, sagt Ohler. Die hat er erst mal in der Schublade liegen lassen. „So, wie man den irischen Whisky zehn Jahre liegen lassen soll“, meint er augenzwinkernd.

Zehn Jahre später hat er aus diesen Geschichten ein Buch gemacht: „Mein irisches lyrisches Tagebuch“ (Echo Verlag Zweibrücken 2012, 28 Seiten, fünf Euro). Darin hat Ohler allerhand Witziges und Skurriles rund um Irland festgehalten.

Das Buch gab Ohler dem Musiker Andreas Peter . „Es hat ihm gefallen, weil er sagt, das lässt sich wunderbar mit Musik unterlegen.“ Landestypische Musik, versteht sich – Dudelsack inklusive. Die Idee einer CD war geboren – unter dem schönen Titel „Roaring Water Bay“. Damit ist nicht der brüllende Ruf der Künstler an der irischen Küste gemeint, die aktuell keine Einnahmen haben. Die Erklärung ist viel simpler. „Das ist der Ort, an dem ich die Geschichten geschrieben habe“, verrät Ohler.

Das Projekt wird vom Kultusministerium für Corona geschädigte Kulturschaffende unterstützt. „Da hat Andreas Peter sich angemeldet mit seinem Musikprojekt, und die haben es akzeptiert.“ Eine Art Hörspiel, mit von Ohler eingelesenen Passagen aus seinem Buch, und der Musik von Andreas Peter, soll es werden. Die beiden haben Ostern als mögliches Veröffentlichungsdatum angepeilt. „Aber die Nachbearbeitung nimmt ja auch noch Zeit in Anspruch.“

Andreas Peter hat ein kleines Tonstudio in Zweibrücken. Dort hat Wolfgang Ohler seine Texte eingelesen. „Er ist natürlich eines der Corona-Opfer“, meint Ohler. Als Musiker und freischaffender Musiklehrer für Gitarre und Bass fallen momentan so ziemlich alle Einnahmequellen weg.

Da ist die CD-Aufnahme eine willkommene Abwechslung für Andreas Peter. Aber nicht nur Prosa gibt es im Buch, das Grundlage für die CD ist: „Es ist auch ein Kurzkrimi dabei – das ist ja meine Spezialität. Ohne das geht’s nicht“, erzählt der pensionierte Richter. Auch der Krimi spielt in Irland.

Gedichte über die irische Landschaft und über irische Autoren kommen ebenfalls auf die CD. „Und Gedichte über die Sauferei, vor allem in den Pubs.“

„Ein Gedicht handelt von einer netten Begegnung mit einer total betrunkenen irischen Lady in einer Kneipe.“ Was man halt so erlebt in Irland.

Warum vor den Pubs immer eine Bank steht, erklärt Ohler. „Die Iren,“ meint er, „sind begnadete Säufer. Ich habe noch nie Leute gesehen, die sich so besoffen haben und trotzdem noch so die Façon hatten. Die trinken vor sich hin und sind dann nur selig besoffen.“ Um sich ein bisschen vom Alkohol zu erholen, werden die Gäste auf die Bank vorm Pub geführt. „Nach zehn Minuten kommen sie wieder rein und saufen weiter.“ Andreas Peter sollte also auf jeden Fall klirrende Gläser mit in seine Musikaufnahmen einbeziehen.

Wie sieht so eine CD-Aufnahme aus? „Meine Texte hab ich schon im Tonstudio eingelesen. Dann bearbeitet Andreas Peter das technisch, und das wird dann auf eine CD überspielt.“ In zwei Touren hat Wolfgang Ohler seine Passagen eingesprochen – einmal eine Stunde, einmal zwei.

Damit die irische Atmosphäre rüberkommt, hat Andreas Peter sich Original-Instrumente besorgt: ein irisches Lauteninstrument und natürlich einen Dudelsack. „Die Musik spielt er so ein bisschen in das Gesprochene mit rein, aber vor allem in den Pausen.“ Die CD wird etwa eine Stunde lang sein.