„In memoriam“ zeigt die Galerie im Mannlich-Haus Haus Arbeiten der verstorbenen Künstler Jürgen R. Edlinger und Rita Rebmann-Holzdeppe.

Beide Künstler waren fest im Zweibrücker Kulturleben verankert, oft weisen die gezeigten Arbeiten Bezüge zur Stadtgeschichte auf. Eine Arbeit des Bechhofer Arztes Jürgen R. Edlinger (1952-2020), der in Schönenberg-Kübelberg praktizierte, zeigt in neun rechteckig angeordneten kleinen Schattenrissporträts von Herzog Karl II. August und seiner Frau Amalie, auf anderen Bildern sind die Orangerie und Assoziationen an Schloss Karlslust zu sehen. „Das ließ Herzog Karl nach dem Vorbild von Versailles bauen, es wurde in der Französischen Revolution von der Revolutionsarmee zerstört“, erzählte Susanne Edlinger. „Ich habe bewusst Bilder ausgesucht, die mir gefallen, zu Zweibrücken passen und eine positive Ausstrahlung haben. Mein Mann war als Arzt oft mit klagenden Patienten und Tod konfrontiert, das hat sich in etlichen Arbeiten niedergeschlagen. Ich wollte in dieser Ausstellung ein positives Signal setzen.“

Edlingers „Orangerie“ zeigt ein übergroßes, eindrucksvolles Gebäude in Frontansicht, das von hohen Bäumen umhegt wird, die Häuser der Stadt und vereinzelten Menschen auf dem Weg dahin wirken sehr klein vor der monumentalen Dimension des Gebäudes, das seine Umgebung beherrscht. Das Bild lässt durch seine Farbgebung in dunklem Braunrot, vor dem sich Bäume, Häuser und Menschen in skizzierten weißen Linien abheben, spontan an eine Schwarz-Weiß-Aufnahme oder eine Nachtsicht denken.

Das Atelier in der Küche

Auch „Assoziationen an Karlslust“ thematisiert die Stadtgeschichte von Zweibrücken. Doch Edlinger bringt Verfremdungselemente in seine Sicht auf das ehemalige Schloss ein. So steht eine Stahlstele an Stelle des früheren Springbrunnens, das ganze Bild wirkt durch seinen Schwarz-Weiß-Grundriss mit blauer Kolorierung, aus dem die einzelnen Motive in weißen Strichen hervortreten, wie das Negativ einer Landschaft in verfremdeter Perspektive. Die Parkanlage rund um den Springbrunnen ist hier angedeutet, auch die umgebenden Wälder sind in den skizzierten hochragenden Stämmen erahnbar. Blaugrüne Flächen evozieren Wasser- und Parklandschaften, zwischen denen ein einzelnes Paar wie verloren steht und Kraft aus einer innigen Umarmung schöpft.

Andere Arbeiten Edlinger sind abstrakt. Meist handelt es sich um Linoldrucke, Holzdrucke oder Frottagen. „Dabei legt man einen Gegenstand mit Struktur unter Papier und schraffiert darüber, entweder mit Pastellkreide, Kohle oder Rötel“, erklärt Susanne Edlinger. „Das Atelier war unsere Küche, mein Mann hatte keine Druckerpresse. Er hat die Farbe mit einer kleinen Walze auf einer Glasplatte verteilt, dann hat er das auf den Druckstock aufgerollt. Sofort ins Auge fällt das Werk „Die Löcher des Lebens“, bei dem die orangefarbene Grundstruktur, ein Gesicht erahnen lässt, immer wieder durchbrochen von einem Gitternetz aus feinen weißen Linien.

Rita Rebmann-Holzdeppe: »Ground zero 2001«. Foto: Konstanze Führlbeck

Rita Rebmann-Holzdeppe (1952-2024) hat sich in ihren Arbeiten mit Ereignissen des Zeitgeschehens kritisch auseinandergesetzt, zeigt aber auch spannende Frauenporträts oder beleuchtet das Leben in der Großstadt.

„Sie wollte herausragende, starke Persönlichkeiten sichtbar machen, sie hat sich zum Beispiel an Fotos von Topmodels und Filmstars orientiert“, berichtet ihr Mann, der Ingenieur Dieter Holzdeppe. „Ich wollte in dieser Ausstellung an beide Facetten ihres Schaffens erinnern, das Harte auflösen durch das Liebenswerte.“

Starke Frauen

Ins Auge fällt eine großformatige Arbeit, „Ground zero 2001“, in der Rita Rebmann-Holzdeppe ihre Sicht auf den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 umgesetzt. Rechts unten ist die abgerissene Ecke eines vergilbten Zeitungsartikels sichtbar, ein eingearbeitetes Zitat. In die apokalyptisch anmutende Arbeit, die an das Jüngste Gericht denken lässt, ist hier ein Zitat aus der Bergpredigt des Neuen Testaments integriert. Drei große Türme kippen in einem Inferno aus Rauch, Asche und glimmenden Feuernestern um, in den Brandruinen werden schemenhaft umherirrende Gestalten sichtbar. Ein anderes Bild erinnert an die „Black Lives Matter“-Bewegung nach dem Tod eines schwarzen Mannes durch einen Polizisten.

Dem setzt Rebmann-Holzdeppe die Porträts starker Frauen entgegen, etwa der Filmschauspielerin Charlotte Rampling. Es lässt das ausdrucksstarke Gesicht der Darstellerin Hervortreten. Andere Arbeiten zeigen die Silhouette einer eleganten Dame vor einem Großstadtpanorama und ein Paar, das frühmorgens nach einer durchtanzten Nacht nach Hause geht.

Info

„In Memoriam“ Jürgen R. Edlinger und Rita Rebmann-Holzdeppe, Zweibrücken, Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, bis 25. April, geöffnet samstags 15 bis 18 Uhr.