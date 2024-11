An die Ereignisse in der Reichspogromnacht im November 1938 erinnert Zweibrücken am Samstag, 9. November. Um 16 Uhr beginnt am Hallplatzbrunnen eine Stadtführung durch das jüdische Zweibrücken mit Tanja Schwab. Um 17 Uhr ist Gedenken am ehemaligen Standort der Synagoge in der Ritterstraße (bei Starkregen im Foyer der Karlskirche). Um 18 Uhr folgen Musik und Gedanken zur Pogromnacht, eine „Erinnerung aus Verantwortung für die Zukunft“, in der Alexanderskirche.

In der Nacht vor 86 Jahren, heißt es in der Ankündigung, „trat die Ausgrenzung und Diskriminierung der jüdischen Mitbürger im Deutschen Reich in eine noch gewalttätigere Phase. Nationalsozialisten plünderten Wohnungen und Geschäfte, misshandelten Menschen, raubten ihr Vermögen, steckten Synagogen in Brand. Auch in Zweibrücken.“ Der Ökumenische Arbeitskreis, der Historische Verein, der Aktionskreis Buntes Zweibrücken und die Stadt laden alle ein, „der menschenverachtenden Übergriffe“ in der Nacht vom 9. auf 10. November zu gedenken.