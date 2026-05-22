Am 6. September wählt Pirmasens einen neuen Oberbürgermeister. Überraschungskandidat ist AfD-Mann Christian Hofer aus Zweibrücken. Ein „Was wäre wenn“-Szenario.

Christian Hofer wollte Oberbürgermeister von Zweibrücken werden. Das gelang ihm nicht, nun versucht er es in Pirmasens. In Zweibrücken sitzt Hofer im Stadtrat, in der seit Sommer vergangenen Jahres dezimierten AfD-Fraktion. Das wirft die Frage auf: Würde er eigentlich aus dem Zweibrücker Stadtrat fliegen, wenn ihn die Pirmasenser tatsächlich zu ihrem Rathaus-Chef wählen würden?

Nein, antwortet Jens John, Pressesprecher der Stadt Zweibrücken, klipp und klar: „Es gibt keine Unvereinbarkeit bei Ratsmitgliedern mit einem Beamten einer Nachbarkommune.“ Hofer würde also nicht aus dem Zweibrücker Stadtrat ausscheiden, die AfD hätte weiterhin sieben Sitze in dem Gremium.

Eigentlich stehen der AfD acht Sitze zu. Jedoch hat die Partei selbst dafür gesorgt, dass nur noch sieben davon besetzt sind. Die damaligen Fraktionsmitglieder Martin Krämer und Arina Krämer sind zum 1. Juni umgezogen. Weil sie nicht mehr in Zweibrücken wohnen, können sie kein Mitglied im Stadtrat mehr sein. Der erste Nachrücker nach dem Ergebnis der Kommunalwahl im Sommer 2024 wäre Frank Ortmann gewesen, der aber ebenfalls nicht mehr in Zweibrücken wohnt. Die zweite Nachrückerin, Kerstin Hofer, hat den Sitz ausgeschlagen. Angenommen hatte ihn dann Cornelia Keuchel, die bei der Wahl auf Platz 13 gelandet war. Da die AfD nur 13 Kandidaten aufgestellt hatte, gibt es keine weiteren Nachrücker. Deshalb besetzt sie seit Sommer 2025 nur noch sieben der acht Sitze; der Stadtrat verkleinerte sich analog von 40 auf 39 Mitglieder.

Zweite OB-Kandidatur binnen weniger Monate

Am vergangenen Samstag hat der AfD-Kreisverband Christian Hofer zum Pirmasenser OB-Kandidaten ernannt − nicht einstimmig, aber mit 14 von 17 Stimmen mehrheitlich. Für Hofer ist es die zweite Kandidatur für ein OB-Amt binnen weniger Monate. Am 22. März trat der AfD-Mann bei der Zweibrücker OB-Wahl gegen Marold Wosnitza (SPD), Christina Rauch (CDU) und Atilla Eren (parteilos) an, scheiterte jedoch im ersten Wahlgang. Vor Hofers Kandidatur stand in Pirmasens mit Amtsinhaber Markus Zwick (CDU) nur ein einziger Bewerber auf der Liste. Die Pirmasenser SPD verzichtet darauf, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Einen dritte Kandidaten gibt es von der Tierschutzpartei: Bernd Kriebel.