Am zwölften Spieltag der B-Klasse West Pirmasens/Zweibrücken reist der SV Hornbach an die Römerstraße nach Ixheim. Auch am Sonntag (15 Uhr) hat SVH-Spielertrainer Frederic Beck keine Qual der Wahl bei der Aufstellung.

Die Ausfallliste könnte und dürfte nicht länger sein, wie er berichtet. SVI-Trainer Thorsten Lahm möchte den Heimvorteil nutzen, um sich