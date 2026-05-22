Will die Stadt Zweibrücken freiwillig auf Einnahmen verzichten, muss sie zusehen, wie sie das entgangene Geld anderweitig wieder hereinbekommt.

Im Stadtrat kam am Mittwochabend der Vorschlag aufs Tapet, die Stadt Zweibrücken solle ihren Vereinen die Ausschankgebühren erlassen, wenn die Ehrenamtler sich mit Getränkeständen an Volksfesten beteiligen. Diese Geste würde die Stadt gerade mal 5000 Euro pro Jahr kosten, die Vereine aber entlasten und den Helfern ein Gefühl der Anerkennung vermitteln.

Im Rat waren sich alle darin einig, dass man der rührigen Vereinslandschaft gar nicht genug Wertschätzung entgegenbringen kann. Prompt folgte auf den ersten Vorschlag aus dem Plenum noch ein zweiter: Wenn man schon mal dabei ist, könnte die Stadt den Vereinen doch gleich auch noch ihre Sporthallen und Versammlungsräume zum Nulltarif überlassen.

Keinen unschönen Verdacht erregen

Einstimmig beauftragte der Stadtrat den Kulturausschuss, ein Paket aus Ideen zu schnüren, auf welche Gebührenforderungen die Stadt Zweibrücken in Zukunft zugunsten ihrer Vereinslandschaft verzichten könnte. Und die zuständige Dezernentin verkündete stellvertretend für das ganze Ordnungsamt, die Behörde sehe die Zielrichtung der Initiative positiv.

„Vereine sind das Rückgrat unseres sozialen und kulturellen Lebens“, hieß es am Mittwoch. Wer mag dem widersprechen? Und sich dem Verdacht aussetzen, er habe nur den schnöden Mammon im Sinn und womöglich etwas gegen Vereine? In ein solches Fahrwasser wollte sich im Stadtrat niemand begeben. Auch nicht jene Ratsmitglieder, die bei anderen Gelegenheiten gern als Gralshüter eiserner Haushaltsdisziplin auftreten und akribisch nach potenziell überflüssigen Ausgabenposten fahnden.

Nichts gibt’s zum Nulltarif

Dabei hätte ja durchaus mal jemand erwähnen können, dass etwa die Gratis-Überlassung städtischer Hallen keineswegs kostenfrei wäre. Denn was ein Verein dort einsparen würde, müsste dann eben von der Allgemeinheit bezahlt werden – sprich, vom Steuerzahler. Also auch von jedem Mitglied im Verein, der vermeintlich vom Gebührenerlass profitiert. Und kann eine Stadt, die bis zum Hals in den Schulden steckt und deshalb zur Erhöhung diverser Kommunalsteuern gezwungen wurde, einfach die wenigen Einnahmequellen in den Wind schießen, die ihr noch geblieben sind? Auf Geld verzichten, das sie auch für den Erhalt ebenjener Hallen braucht?

Es ist auch aller Ehren wert, den Vereinen das Geld für die Ausschankgenehmigung schenken zu wollen. Doch was nützt die generöse Geste, wenn dafür auf der anderen Seite wieder mal die Hundesteuer erhöht, am Stadtfest oder am Kulturprogramm geknapst werden müsste?

Apropos Kultur: Nun hat der Kulturausschuss den Auftrag, beim Thema Gebührenerlass für Hallennutzung und Getränkeausschank ganz genau hinzuschauen. Das ist ein Gremium, das seit Jahren aus leidvoller Erfahrung weiß, was es für eine Stadt bedeutet, bei freiwilligen Aufgaben zum Sparen verdammt zu sein. Vielleicht ist der Kulturausschuss in dieser speziellen Haushalts-Angelegenheit ja doch nicht so fachfremd, wie mancher auf den ersten Blick vermutet hätte.