Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag, 9. Februar, in St. Ingbert und Saarbrücken-Güdingen zwei Fahrzeuge und mehrere hochwertige Industrie-Kaffeemaschinen gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Zunächst hätten die Täter in Saarbrücken-Güdingen einen weißen Lieferwagen geklaut. Mit diesem seien sie nach St. Ingbert gefahren, wo sie in ein Geschäft für Gastronomiebedarf einbrachen und die wertvollen Industrie-Kaffeemaschinen stahlen. Das Polizeidezernat für Eigentumskriminalität sieht einen Tatzusammenhang mit dem Diebstahl eines roten Ford Expedition in der gleichen Nacht in St. Ingbert. Von beiden Fahrzeugen und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681/962-2133.