Ohne Räder fand sich dieser Mercedes CLA am Donnerstagmorgen in Zweibrücken wieder. Laut Polizei stand der Wagen ohne Zulassung in der Gottlieb-Daimler-Straße 30. Offenbar mit einem Wagenheber wurde der Wagen auf Beton-Verbundsteine gesetzt, ehe die Täter alle vier Räder mit hochwertigen Sportfelgen stahlen. Das Auto stand am Rand eines Firmengeländes in Richtung Unterführung Poststraße und war von davor geparkten Fahrzeugen verdeckt. Der Schaden könnte im hohen vierstelligen Bereich liegen, weil der Mercedes von den Betonsteinen beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760 beziehungsweise E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de sucht Zeugen der Tat.