Ein Diebespärchen hat einer 72 Jahre alten Frau ihren Geldbeutel gestohlen und versucht, mit ihrer Bankkarte Geld abzuheben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, war der Diebstahl in einem Laden in Blieskastel bereits am 31. Januar passiert. Die beiden Diebinnen haben die 72-jährige Frau aus Blieskastel im Laden angesprochen und abgelenkt, sodass diese zuerst nicht bemerkt hatte, dass ihr Geldbeutel weg war, so die Polizei. Der Versuch, mit ihrer Bankkarte Geld abzuheben, sei für die Gauner erfolglos geblieben. Eine Überwachungskamera hat die beiden Frauen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird von der Polizei Homburg gebeten, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.