Hoffentlich wissen die Bewohner der beiden saarpfälzischen Dörfer Erfweiler-Ehlingen und Herbitzheim jetzt noch, wie die Orte heißen, in denen sie wohnen. Denn unbekannte Langfinger haben dieser Tage in beiden Dörfern je ein Ortseingangsschild gestohlen. Die Orte sind Teile der beiden Gemeinden Mandelbachtal und Gersheim im Saarpfalz-Kreis. Wie die Polizei meldet, wurden irgendwann zwischen 31. Mai und 8. Juni die Haltevorrichtungen an den Rohrpfosten durchtrennt; der oder die Täter nahmen die Ortstafeln dann mit.