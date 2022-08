Zwei extravagant bekleidete Einbrecher haben am Donnerstagabend auf dem Gelände des Baumarktes Niederer in der Pirmasenser Straße ihr Unwesen getrieben. In ihrem fliederfarbenem Habitus haben die Unbekannten laut Polizei mindestens ein Kanalrohr gestohlen: Dieses habe einer der Täter vom umzäunten Baumarkt-Freigelände nach draußen an seinen Komplizen weitergereicht, der auf dem Gehweg in der Gewerbestraße wartete. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gelang es, den Diebstahl zu filmen. Die Polizei nahm die Fahndung auf; die etwa 20- bis 30-jährigen Täter erwischte sie jedoch nicht mehr. Der eine Dieb soll komplett fliederfarben gekleidet gewesen sein. Sein Komplize habe ein fliederfarbenes Oberteil zu einer langen schwarzen Hose getragen. Noch muss ermittelt werden, was alles gestohlen worden ist.