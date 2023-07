Wegen eines Gaslecks musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen nach Winterbach-Niederhausen ausrücken. In einem Nebenraum eines Ferienhauses war es zu einer Verpuffung gekommen. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz, neben Einheiten aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben auch die Zweibrücker Feuerwehr, da diese Winterbach angesichts der Baustelle in der Ortsdurchfahrt am schnellsten erreichen konnte. In Winterbach wird derzeit zwischen dem Ortseingang von Wallhalben her und dem Kindergarten die Wasserleitung erneuert. Deshalb ist die Ortsdurchfahrt gesperrt und das Dorf nur von Oberauerbach und Niederhausen sowie von Wiesbach aus zu erreichen. „Es gab zum Glück nur eine verletzte Person“, teilte der Einsatzleiter auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Nähere Angaben machte er nicht.