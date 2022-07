Ihr Lieblingseis ist Bounty-Eis, und ja, sie isst sehr gerne Eis, immer noch: Melanie Papa, die zusammen mit Mirco Foltran das Eiscafé La Perla betreibt. „Wir sind seit 24 Jahren zusammen, haben zwei Kinder, sind aber nicht verheiratet“, sagt die 52-Jährige und lacht ihr lautes, kehliges, unverkennbares Lachen. Eine ehemalige Grundschullehrerin habe sie sogar nach über 30 Jahren an diesem Lachen wiedererkannt, erzählt sie. Das glaubt man sofort.

Auch, dass Melanie Papa ihre Arbeit im Eiscafé liebt. „Ich bin Gastronomin in dritter Generation, ganz ohne geht’s bei mir nicht“, sagt die Tochter einer Deutschen und eines Italieners. Gelernt habe sie Fremdsprachensekretärin. „Ich habe 20 Jahre im Büro gearbeitet“, dabei immer auch in der Gastronomie geholfen. Im La Perla könne sie das Kaufmännische mit dem Kundenkontakt, den sie so mag, kombinieren. „Und die Buchführung mache ich hier auch“, sagt sie. Lieber ist sie aber draußen, bei ihren Gästen, „ich brauche das“, auch wenn sie abends selten vor 21 Uhr Feierabend habe.

Urlaubsreif? „Eigentlich nicht, ich bin nicht so die große Urlauberin, bin am liebsten daheim, in Zweibrücken, da fühle ich mich am wohlsten.“ Ihr Mirco sei es, der immer verreisen wolle, „er würde auch für zwei Tage wegfahren, mir ist das zu stressig“. Ganz ohne Urlaub geht’s aber auch bei Melanie Papa nicht. 2019 war die Familie eine Woche auf Madeira, „da waren auch die Kinder noch mal dabei“, das habe sie sehr genossen. Früher sei sie einmal jährlich für zehn Tage mit den Kindern nach Kalabrien gefahren, wo ihr Vater herkommt und sie viel Verwandtschaft hat. „Jetzt sind die Kinder erwachsen und wollen nicht mehr mit uns in Urlaub fahren“, sagt sie lachend.

Kalabrien im Südwesten Italiens, das Meer dort und der Strand sei immer noch ihr liebstes Urlaubsziel. „Wir waren schon an einigen Orten, aber dort ist es am schönsten“, schwärmt sie. Und in Zweibrücken, da sei es natürlich auch sehr schön. Und in Homburg, wo sie mit ihrem Mirco an Ruhetagen des La Perla gerne opulent frühstücken geht. Und in der Saarbrücker Altstadt, durch die die beiden gerne an lauen Sommerabenden schlendern, „weil da so viel los ist und man auch spät noch essen kann“.

In Zweibrücken machten viele Gaststätten um 21 Uhr die Küche zu, „das ist für uns zu früh, da sind wir noch nicht fertig im Café“, so Papa. Und muss wieder lachen. „In Italien macht kein Restaurant vor 19.30 Uhr auf!“ In Zweibrücken gebe es nur zwei Pizzerien, in denen sie nach neun noch essen gehen könne. Und ja: Pizza und anderes italienisches Essen liebe sie auch.

Als Ausgleich zur Arbeit im Eiscafé hat Familie Foltran-Papa zwei Hunde, Lilli und Frieda, Findelkinder aus Italien. „Das war nicht geplant, aber als wir die beiden Welpen vor acht Jahren ausgesetzt in einem Karton am Straßenrand sahen, ging es nicht anders, und wir mussten sie mitnehmen“, erzählt Melanie Papa. Inzwischen gehörten die zwei Mischlinge längst zur Familie und sorgten dafür, dass diese sich regelmäßig beim Gassigehen bewegt. „Sie geben uns wirklich viel.“