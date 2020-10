Gastronomiebetriebe müssen ab Montag für den ganzen Monat November wieder schließen. Diese Maßnahme von Bund und Ländern gegen die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen trifft auch Zweibrücker Gastronomen hart. Florian Jonitz von der Gaststätte „Joni’s“ am Hallplatz etwa sagte am Mittwoch auf Anfrage, er habe damit gerechnet, wieder zumachen zu müssen. „Das war abzusehen angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen.“ Er und sein Team hätten sich darauf vorbereitet, „wir versuchen halt ab Montag, vieles auf der Außer-Haus-Schiene zu machen“. Essen abholen am Fenster oder auch ein Lieferservice kämen in Frage. Er versuche, alle rund 25 Beschäftigten zu halten, so Jonitz, der im Mai erst eröffnet hat. Dass aus dem Wintergeschäft noch etwas wird, glaubt er nicht. „Ich denke, es wird nicht bei einem Monat Schließung in der Gastronomie bleiben. Das wird weitergehen“, befürchtet der Wirt.