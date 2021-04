Gastronomen packen das Essen zum Mitnehmen üblicherweise in ein Gefäß aus Kunststoff, das anschließend weggeworfen wird. Dass es auch anders geht, zeigen Tanja Neumann und ihr Team von der Umweltgruppe ZW-vernetzt.

Dank ihrer Initiative wollen bislang sechs Gastronomen beim Mehrwegsystem der Firma Vytal mitmachen. Gefäße und Becher landen hier nicht mehr im Müll, sondern werden zurückgegeben und wiederverwendet.

Los geht“s Mitte April und mit dabei sind laut Neumann die Suppenkiste, die samstags auf dem Wochenmarkt steht, der World-Food-Trip Bauwagen in der Rosengartenstraße, Victors Genussladen mit Feinkost in der Fußgängerzone, das Mehrgenerationenhaus des DRK in der Maxstraße, das Restaurant „Zum Bären“ am Fasanerieberg und der Gasthof „Zum Hannes“ in Niederhausen.

Ausschlaggebend, sich dem Thema Mehrwegverpackung zu widmen, sei ein Mittagessen mit ihrer fünfköpfigen Familie gewesen, erzählt Neumann, bei dem am Ende jede Menge Plastik übrig blieb. Eigentlich versuche sie mit ihrer Familie, Plastik zu vermeiden. Dieses Erlebnis habe sie motiviert, aktiv zu werden. Der Gruppe ZW-vernetzt, bei der sie frisch mitarbeite und der sie ihre Idee vorstellte, sei begeistert gewesen; drei Frauen aus der Gruppe unterstützten sie. Außerdem werde das Projekt von Citymanagerin Petra Stricker begleitet, so Neumann.

Es funktioniert mit QR-Code

Viele Stunden habe sie mit ihren Mitstreiterinnen recherchiert, Anbietervergleiche angestellt, über 70 Gastronomen kontaktiert, verschiedene Mehrwegsysteme vorgestellt. Schließlich hätten sich die Gastronomen für das System der Firma Vytal entschieden. Dieses funktioniere über einen QR-Code, der mit einer kostenlosen App aufs Handy geladen wird, erklärt Neumann.

Wer das nicht wolle, könne auch für zehn Euro eine Karte erwerben, die einen QR-Code hat. Der Gastronom scanne dann den QR-Code des Kunden und des Gefäßes. Darüber werde die Nutzungsgebühr berechnet, die der Gastronom am Ende jeden Monats an Vytal zu zahlen hat. Ebenso könne der Kunde gemahnt werden, wenn er sein Gefäß nach 14 Tagen noch nicht zurückgegeben hat. Auf die Karte des Kunden passen zwei Gefäße.

Geschirrrückgabe deutschlandweit

Zurückgeben könne man die Essensbehälter deutschlandweit. Diese würden dann gespült und kämen bis zu 200-mal zum Einsatz; danach würden sie weiterverwertet. Der Kunde zahle für das System nichts, der Gastronom eine Einrichtungsgebühr von 100 Euro, die dank einer Spendenaktion für die ersten acht Teilnehmer am Projekt auf die Hälfte gesenkt werden konnte. Ein Pfand wie bei anderen Mehrwegsystemen üblich werde nicht verlangt, betont Neumann.

Die Kosten, die der Gastronom bei dem System Vytal zu tragen habe, seien vergleichsweise gering mit Blick auf das im Juli in Kraft tretende Plastikverbot, das die Gastronomen verpflichte, biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien zu benutzen. Da koste eine Menüschale dann 30 bis 50 Cent; bei Vytal sei der Gastronom für die größeren Schalen mit zehn, die kleineren mit siebeneinhalb und die Becher mit fünf Cent dabei. Neumann: „Biologisch abbaubar heißt ja nicht, dass die dann kompostiert werden. 90 Prozent dieser Verpackungen werden auch im Restmüll landen.“

Zweibrücken leistet Pionierarbeit

Für sie spiele nicht nur das Einsparen von Müll, Ressourcen und CO2 eine Rolle, sagt Neumann, das wiederverwendbare Geschirr sei auch viel appetitlicher als eine herkömmliche Styroporbox. In dem System von Vytal gibt es Schalen in drei Größen und eine unterteilte Menüschale – alles aus Plastik – sowie einen Becher aus Edelstahl.

Zweibrücken leiste Pionierarbeit, sagt Neumann, und sie hoffe, dass sich nicht nur weitere Gastronomen für die wiederverwendbaren Essenbehälter begeistern ließen, sondern auch Städte in der Umgebung nachziehen. Neumann: „Je mehr mitmachen, desto einfacher ist es auch, die Behälter irgendwo abzugeben, wenn man gerade unterwegs ist.“

Info

Informationen zum Mehrwegsystem bei Tanja Neumann, Telefon 0176-255-12118 oder per Mail an tanja.neumann@zw-vernetzt.de.