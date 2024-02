In einer Gaststätte in der Lammstraße in Zweibrücken kam es am in der Nacht auf Samstag um 3 Uhr zu einem Streit zwischen dem 31-jährigen Barkeeper und einem gleichaltrigen Gast. Der Gast wurde nach dem Streit aus der Kneipe verwiesen. Da er sich weigerte, dies zu akzeptieren, kam es zum Gerangel zwischen ihm und dem Barkeeper, bei der der Gast dem Verantwortlichen ins Gesicht schlug. Anschließend verließ der Gast die Kneipe, wartete jedoch vor dem Eingang auf den Barkeeper. Die Polizei wurde vor Ort gerufen und nahm den Vorfall auf. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis wegen Körperverletzung erteilt, dem er zunächst nachkam. Allerdings erschien er immer wieder vor der Gaststätte, sodass er letztendlich in Gewahrsam genommen wurde. Der Barkeeper wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.