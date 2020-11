Die und 12 000 Bezieher von Erd- und Heizgas der Zweibrücker Stadtwerke müssen 2021 tiefer in die Tasche greifen. Im Tarif Privatkunden steigt der Preis für Erdgas um 5,71 Prozent, der für Heizgas um 5,18 Prozent. Der Aufsichtsrat hatte den Preiserhöhungen am Mittwoch zugestimmt. Die Erhöhung um 0,36 Cent brutto für die Kilowattstunde sei durch den Kohlenstoffdioxid-Aufschlag für fossile Brennstoffe bedingt, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann. Die Bundesregierung hatte den Zuschlag im Klimaschutzprogramm 2030 vereinbart.

Unverändert, so Brennemann am Donnerstag, bleiben die Preise für Strom, Wasser und auch für die beiden Bäder, das Freibad und das Badeparadies. Die durch Corona-Auflagen gestiegenen Betriebskosten würden nicht an die Kunden weitergegeben.