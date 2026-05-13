Eine 40-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 15.40 Uhr beim Abbiegen auf der Saarlandstraße einen Unfall verursacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach hielt die Fahrerin verkehrsbedingt an der Einmündung zur Hofenfelsstraße an, würgte beim ersten Anfahren den Motor ab und gab anschließend so stark Gas, dass sie über eine Verkehrsinsel fuhr, ein Verkehrszeichen beschädigte und an der Hauswand eines gegenüberliegenden Hauses zum Stehen kam.

Am Auto entstand nach Angaben der Beamten wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin und zwei Insassen wurden verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei in umliegende Krankenhäuser. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.