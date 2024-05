Wegen eines Gaslecks hat die Polizei am Maifeiertag die Bewohner der Nachbarhäuser evakuiert. Die Stadtwerke Saarbrücken legte die Leckage in der Saarbrücker Sulzbachtalstraße frei und verschloss sie anschließend. Auch die Feuerwehr rückte an. Die Polizei geht von einem technischen Defekt oder Materialverschleiß aus. Es wurde niemand verletzt, auch Sachschaden entstand nicht. Nach dem Einsatz konnten die Bewohner wieder in ihre Häuser. Während des Einsatzes wurde die Straße in Höhe des betroffenen Hauses gesperrt.