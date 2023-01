Ab Donnerstag verschicken die Zweibrücker Stadtwerke die Wasser- und Stromrechnungen für 2022. Geschäftsführer Werner Brennemann hat gute Nachrichten für die Kunden.

Überwiegend bekämen die Kunden Geld zurückerstattet, sagt Brennemann. Das heißt: Sie haben im Lauf des Jahres 2022 mit den monatlichen Abschlägen mehr Geld überwiesen, als sie am Ende des Jahres zahlen müssen. Die Abschlagszahlungen sind ein geschätzter Wert, die Jahresrechnung orientiert sich am tatsächlichen Verbrauch, nachdem die Zähler abgelesen wurden.

Dass die meisten Leute 2022 höhere Abschläge gezahlt haben als notwendig, liegt an mehreren Faktoren. Zum einen hatten die Stadtwerke stets vor bösen Überraschungen am Jahresende gewarnt und den Verbrauchern empfohlen, ihre Abschläge im Lauf des Jahres zu erhöhen. Dann beschloss aber die Bundesregierung zum einen die geplante Gasumlage nicht einzuführen, und sie senkte den Mehrwertsteuersatz von 19 auf 7 Prozent. Außerdem hätten die Kunden 15 bis 20 Prozent weniger Gas und Strom verbraucht, sagt Brennemann. Die Diskussion um hohe Energiepreise hatte dazu geführt, dass die Leute stärker auf ihren Verbrauch achten und mehr Energie sparen. Außerdem sei der Winter 2022 nicht allzu kalt gewesen. Bis Dienstag sollen alle Kunden ihre Rechnungen haben, kündigt Brennemann an.