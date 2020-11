Wer bei den Stadtwerken baden gehen will, Wasser oder Strom bezieht, für den ist es eine gute Nachricht: Die Preise 2021 bleiben dieselben wie in diesem Jahr. Auf die rund 12 000 Bezieher von Erdgas und Heizgas kommt aber eine kräftige Preiserhöhung zu.

Der Aufsichtsrat des städtischen Versorgers beschloss die Preise am Mittwoch. Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann erklärte den Anstieg beim Gas um gut fünf Prozent am Donnerstag. 50 Prozent des Preises können die Werke über Einkauf und Vertrieb demnach selbst beeinflussen. Die andere Hälfte sind Steuern, Umlagen, Konzessionsgebühren, fixe Kosten. „Ab dem kommenden Jahr schlägt der von der Regierung beschlossene Kohlenstoffdioxid-Aufschlag durch“, so Brennemann. Der im Klimaschutzprogramm 2030 vorgesehene Aufschlag verteuere den Preis für Erdgas um 0,54 Cent je Kilowattstunde.

CO2-Zuschlag verdirbt Preis

Man habe Gas günstiger einkaufen können. Der Preisvorteil werde aber durch den CO2-Zuschlag aufgezehrt. Bei gleichem Niveau des Einkaufs wäre die Preiserhöhung aber noch heftiger ausgefallen, so Brennemann. Heizgas kostet künftig 5,32 Cent pro Kilowattstunde, Erdgas (Privattarif) 4,78 Cent. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 21 000 Kilowattstunden Gas, so die Modellrechnung der Werke, muss ab Januar im Monat 6,25 Euro mehr berappen. Brutto, denn die Herabsetzung der Mehrwertsteuer wegen den Corona-Belastungen läuft wie beim Strom auch beim Gas mit dem 31. Dezember aus. Statt 16 Prozent kommen dann wieder 19 Prozent aufs Netto hinzu.

Obwohl erst seit Juli geltend, gewähren die Stadtwerke ihren Kunden die Mehrwertsteuersenkung fürs ganze Jahr 2020. Die monatlich zu zahlenden Abschläge wurden zwar nicht gesenkt, mit der Jahresendabrechnung werde der dreiprozentige Abschlag aber vergütet, erklärt Brennemann. „Ich denke, die meisten werden eine Rückerstattung bekommen. Wobei dies natürlich verbrauchsabhängig ist.“

Die mit Beginn dieses Jahres um rund drei Prozent gestiegenen Strompreise können für das kommende Jahr gehalten werden. Positiv wirken sich laut Brennemann bessere Einkaufspreise und eine Dämpfung der EEG-Umlage aus Steuermitteln aus. In den Privatkundentarifen bleibt es bei 32,45 Cent je Kilowattstunde (Single) und 28,52 Cent für Familien. Die Werke staffeln nach Abgabemenge. Der Grundpreis für Zähler, Messung, Allgemeinkosten bleibt unverändert.

Am Kino weitere Stromtankstelle

Die Stadtwerke, sagte Brennemann, wollen Mitte nächsten Jahres eine weitere Stromtankstelle, gegenüber dem Kino, in Betrieb nehmen. Zwei 150 Kilowattstunden-Abgabestellen seien geplant. Mit den Schnellladern könne beispielsweise ein Tesla-E-Mobil in etwa 20 Minuten seine Speicher füllen. Den Standort vorm Autoteile-Markt Felder habe man gewählt, weil durch den Autobahn-Anschluss und die Zufahrt zu den Märkten dort viel Verkehr zu erwarten sei und Kinobesucher die Zeit zur Betankung ihres Stromers nutzen können.