In Bechhofen ist laut Angaben der Polizei am späten Donnerstagabend ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Gegen 23 Uhr wurde das Feuer aus der Waldstraße gemeldet. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Gartenhaus brannte vollständig ab. Am Wohnhaus entstanden Schäden an der Fassade, aber auch das Innere wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.

Erste Ermittlungen sollen ergeben haben, dass das Gartenhaus am Abend von einem Hausbewohner benutzt wurde. Möglicherweise habe eine vergessene Kerze das Feuer ausgelöst, mutmaßt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.