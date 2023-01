Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am Mittwochabend ein zehn auf fünf Meter großes hölzernes Gartenhaus in der Kleingartenkolonie an der Annweilerstraße unterhalb der Zweibrücker Fasanerie direkt neben der Bahnlinie Pirmasens-Zweibrücken-Saarbrücken in Brand. Der Feuerwehr, die mit rund 30 Kräften im Einsatz war, gelang es, das im Vollbrand stehende Gartenhaus zu löschen und Gefahren für die Nachbargrundstücke abzuwenden. Das Gartenhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.