Vermutlich ist Brandstiftung die Ursache für den Brand eines Gartenhauses in der Gersbergerhofstraße am Mittwochabend, so Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger. Die Zweibrücker Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr informiert und fuhr mit vier Fahrzeugen der Hauptwache und zwei der Flughafenfeuerwehr zum Brandherd rund 250 Meter hinter dem Ortsschild auf einem privaten Wochenendgrundstück. 18 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich die Flammen auf den trockenen Wald ausbreiten, aber das Gartenhaus nicht retten. Es stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt.