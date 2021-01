Seinen 80. Geburtstag feiert heute in der Rebenstraße in Wattweiler Bernd Müller. Er stammt aus Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt, seit 1977 wohnt Müller in Wattweiler.

30 Jahre lang hat Bernd Müller im Homburger Werk der Firma Bosch sein Geld verdient, erst als ungelernter Maschinenarbeiter, dann nach einer Schulung zum Mechaniker als Prüfer. Bernd Müller engagierte sich bis 2020 lange Jahre im Obstbauverein Wattweiler. Er geht gerne im Ort spazieren, pflegt den eigenen Nutzgarten, in dem er Salat und Gemüse anbaut. Bernd Müller ist verheiratet und hat zwei Töchter und einen Sohn sowie zwei Enkelkinder, die ihm heute gratulieren.