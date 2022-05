Berlin. Wieder ein toller Tag für den Zweibrücker Nachwuchs: Leo Ilias Baumann fischte für das Team der SSG Saar Max Ritter bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer am Mittwoch und Donnerstag einen ganzen Medaillensatz aus dem Wasser. Am wertvollsten war seine Beute in Berlin mit Gold im Finale über 200 Meter Freistil. Michael Raje wurde Dritter über 100 Meter Brust, auch Lukas Fritzke gewann zwei Medaillen.

Von Matthias Müller

Leo Ilias Baumann von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken sorgte für Riesenfreude im Lager des Saar-Teams: Er war im Jahrgang 2008 schon im Vorlauf am gestrigen Vormittag in 2:01,12 Minuten der Schnellste gewesen. Im Finale nachmittags setzte er noch einen drauf, schlug in 1:58,16 Minuten fast drei Sekunden schneller an und hielt damit Leo Leverkus von der SGR Karlsruhe (1:58,16 min) knapp auf Distanz. Schon der Tag zuvor war sehr erfolgreich für Baumann verlaufen, als er im Finale über 200 Meter Lagen Dritter (2:15,00) hinter dem souveränen Sieger David Cicero (SC Regensburg/2:12,61) wurde und über die Distanz 100 Meter Rücken in 1:01,78 Minuten Silber gewann, erneut hinter Cicero (1:01,00).

Michael Raje war ganz zufrieden, auch wenn er nach den 100 Meter Brust am Donnerstag auf seine Schwimmbrille biss: Im Duell mit dem starken Sieger Emilian Hollank (TSV Riedlingen), der in starken 1:03,52 Minuten den 13 Jahre alten Altersklassenrekord kassierte, und dem Potsdamer Kenneth Bock (1:04,24), landete der Deutsche Meister über 50 Meter Brust auf Platz drei (1:04,40). Tags zuvor war er Vierter über 50 Meter Schmetterling geworden.

Silber und Bronze gingen noch an den Zweibrücker Schwimmer Lukas Fritzke: Am Mittwoch war im Jahrgang 2006 über 800 Meter Freistil nur Arne Schubert vom SC Magdeburg (8:10,16) schneller als Fritzke (8:20,51). Und weil er sich am Donnerstag im Finale über 200 Meter Freistil (1:55,11) um fast zwei Sekunden zum Vorlauf steigerte, bekam er hier noch Bronze umgehängt. Sieger war Kaii Liam Winkler (Eagle Aquatics) in ganz starken 1:50,79 Minuten.