Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er will angefasst werden an seiner Hornhaut und vereint Chorleiter, Therapeut und Knuddelbär in sich: Guildo Horn bringt bei seinem Mitsing-Konzert 500 Zuschauer in der Neunkircher Gebläsehalle zum Träumen und Tanzen.

„Verankert euch auf der Erde, atmet durch die Zehen.“ Es sind solche Ansagen, die den grandiosen Abend, an dessen Ende sich Guildo Horn auf der Bühne räkelt, so besonders machen.