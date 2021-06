Im vergangenen Jahr musste das gesellschaftliche Ereignis wegen der Corona-Pandemie ausfallen, am Samstag, 10. Juli, veranstalten der Gemeinsamhandel und das Stadtmarketing Zweibrücken aber im Garten Rücker in Ixheim (Kirchbergstraße 40) wieder ihr Dinner in Weiß. 120 Gäste können teilnehmen, der Eintritt ist kostenlos. „Stand heute haben wir noch 50 Plätze frei“, sagte der Gemeinsamhandel-Vorsitzende Andreas Michel am Montag. In der Gartenanlage Rücker werden Tische in langer Reihe aufgestellt, für das Ambiente in Ausstattung – Tischschmuck, Kleidung alles in Weiß – und Verpflegung sorgen die Gäste selbst. Beginn ist um 17 Uhr, zum Ende gegen 23 Uhr sollen von den Gästen mitgebrachte Wunderkerzen Funken schlagen. Corona-Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten, teilnehmen können aktuell negativ Getestete sowie Genesene und vollständig Geimpfte mit Nachweis. Sollte es am Abend des 10. Juli regnen, kann das Dinner laut Veranstalter nicht stattfinden.

Infos und Anmeldung: www.gemeinsamhandel-zw.de/event/dinner-in-weiss-2021/