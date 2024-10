Bei einer Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs auf dem A8-Parkplatz Kornberg mussten zwei Fahrer ihre Lastwagen stehen lassen. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Fall die Ladung nicht richtig gesichert, sodass diese vor Ort umgeladen werden musste. Darüber hinaus waren an einem Gefahrenguttransporter die Reifen so schlecht, dass der Lastwagen zunächst nicht weiterfahren durfte. Die Reifen wurden auf dem Autobahnparkplatz gewechselt. Neben vier Verstößen gegen die Sozialvorschriften – etwa weil Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden oder Kontrollblätter fehlten – wurden in drei Fällen wegen Mängeln am Fahrzeug Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt. Bei einem Lastwagenfahrer wurde zudem die bis dato nicht gezahlte Kfz-Steuer nacherhoben.

An der Kontrolle am Dienstag waren der Schwerverkehrskontrolltrupp der Autobahnpolizei sowie Kräfte des Landespolizeipräsidiums Saarland, der Polizeidirektion Kaiserslautern und Pirmasens, des Zolls und des Bundesamts für Logistik und Mobilität beteiligt.