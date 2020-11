Pandemiebedingt musste die große Gala zur Verleihung des Günter-Rohrbach-Filmpreises der saarländischen Stadt Neunkirchen diesmal abgesagt werden. Gleichwohl gab die veranstaltende Stiftung am Freitag, 6. November, die Preisträger der zehnten Auflage des Rohrbach-Filmpreises bekannt. Der Günter-Rohrbach-Filmpreis 2020 geht an das Drama „Exil“. Gemeinsam mit Regisseur und Drehbuchautor Visar Morina werden die Produzenten Janine Jackowski, Jonas Dornbach und Maren Ade ausgezeichnet.

Die Darstellerpreise gehen an Nina Hoss in „Pelikanblut“ und Mišel Matičević in „Exil“. Der Preis des Saarländischen Rundfunks geht an Ralf Husmann für das Drehbuch des Streifens „Der König von Köln“. Der Preis der Saarland Medien GmbH geht an Moritz Schultheiß für die Kamera in „Pelikanblut“. Der Preis des Neunkircher Oberbürgermeisters geht an die Schauspielerin Alina Serban für ihre Rolle in „Gipsy Queen“.

Die feierliche Preisverleihung soll anlässlich der Filmpreis-Gala am 5. November 2021 in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen als gemeinsames Fest für den zehnten und elften Günter-Rohrbach-Filmpreis nachgeholt werden.