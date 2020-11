Der Günter Rohrbach Filmpreis der Stadt Neunkirchen geht an das Migranten-Drama „Exil“. Ausgezeichnet werden Regisseur und Drehbauchautor Visar Morina sowie die Produzenten (zusammen 10 000 Euro). Die Darstellerpreise (je 3000 Euro) gehen an Nina Hoss in „Pelikanblut“ (sie spielt die Pflegemutter eines gewalttätigen gefühllosen kleinen Mädchens) und Mišel Maticevic in „Exil“ (der Film handelt von einem integrierten Migranten aus dem Kosovo, einem Pharmaingenieur, der in seinem Betrieb gemobbt wird). Der Preis des Saarländischen Rundfunks (5000 Euro) geht an Ralf Husmann für das Drehbuch von „Der König von Köln“ (ein Beamter im Bauamt lässt sich von einem Baulöwen kaufen), der Preis der Saarland Medien (3500 Euro) an Moritz Schultheiß für die Kamera in „Pelikanblut“, der Preis des Neunkircher OBs an Alina Serban (2500 Euro) für ihre Rolle in „Gipsy Queen“. Die Preisverleihung wird bei der Neunkircher Filmpreis-Gala 2021 nachgeholt.