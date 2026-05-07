Am Sonntag ist Muttertag, und das heißt Großeinsatz für Blumenlieferanten. Günter Bastian macht das seit über 40 Jahren. Und ist immer noch mit Leidenschaft bei der Sache.

„Günter ist da!“, und wenn Günter da ist, heißt es für Chef und Angestellte im Blumenshop Gegner: rauskommen, Schnittblumen in Empfang nehmen, rein in den Laden bringen. Und ein Schwätzchen mit Günter halten, so viel Zeit muss sein. Günter Bastian ist Blumenlieferant, seit 43 Jahren, und hat immer noch viel Spaß bei der Arbeit, wie er versichert. „Das wird nie langweilig“, sagt er, und wenn man ihn so strahlen sieht zwischen seinen Blumen im Sprinter glaubt man ihm aufs Wort.

Es ist der Donnerstag vorm Muttertag, und das heißt Großeinsatz für Blumenhändler und -lieferanten. Günter Bastians 3,5-Tonner mit Kühlung im Laderaum („immer so sechs bis zehn Grad, das ist am besten für die Blumen“) fährt voll bis buchstäblich unters Dach bei Jürgen Gegner vor. Dann geht’s zack zack, Rosen in Rot und Weiß, Chrysanthemen, Gerbera und mehr werden ausgeladen. Weil der Muttertag vor der Tür steht, ist besonders viel zu tun. Wie viel mehr Blumen kauft Gegner da von Bastian? Doppelt so viele wie sonst? „Gott nein, das reicht nicht, ich würde sagen fünfmal so viel“, klärt Gegner auf.

Muttertag – und Valentinstag – seien immer noch Großkampftage für alle, die mit Blumen zu tun haben. Das bestätigt auch Bastian, während er immer weitere Bündel aus dem Transporter reicht. „An diesen Tagen gehen Blumen wie geschnittenes Brot“, weiß der 69-Jährige. Dazwischen würden die Täler heutzutage auch mal tiefer. Aber jetzt steht erst mal der Großeinsatz am Sonntag im Vordergrund. Von 9 bis 13 Uhr hat Jürgen Gegner da geöffnet, er und alle Angestellten werden nonstop zu tun haben. „Die Leute bestellen nicht mehr so viel wie früher, sondern stehen sonntags im Laden und wollen einen Strauß“, weiß Gegner aus Erfahrung. Am Donnerstag, Freitag und Samstag vor dem Muttertag müsse er genug Blumen auf Lager haben. Und die bekommt er von Günter Bastian.

Drucker auf dem Beifahrersitz

Bestellungen per Whatsapp à la „Brauche Strauß in zehn Minuten“ gingen auch immer öfter ein. „Denen sage ich aber, dass sie warten müssen, bis die Leute in der Schlange dran waren“, erzählt Jürgen Gegner alias „Dschürgen“. Günter „Giggs“ Bastian steht schon am Beifahrersitz, auf dem ein alter Tintenstrahldrucker steht, mit dem Bastian die Rechnungen ausdruckt. „Der is schwer wie e Hund“, sei deshalb besonders wackel- und rutschsicher und bestens fürs mobile Arbeiten geeignet. Es ist kurz nach 10 Uhr, „Giggs“ hat bereits viereinhalb Stunden Arbeit hinter sich.

Dienstags und donnerstags liefert er Blumen aus, und diese Tage beginnen für ihn jeweils um 6 Uhr im saarländischen Aßweiler. Die Schnittblumen warten dort auf ihn in einem Container. Bastian muss sie vor Ort „wickeln“, also bündeln und in Papier einschlagen, damit sie die Autofahrt unbeschadet überstehen. „Das mache ich aus dem Effeff“, sagt Blumenveteran Bastian. Nach dem Wickeln belädt er den Sprinter, und ab geht’s zu einem Kunden in Pirmasens und mehreren in Zweibrücken.

Günter Bastian war viele Jahre selbstständiger Blumengroßhändler, jetzt fährt er für die Firma AT. Wenn er Rosen, Tulpen, Nelken und Co. morgens in Aßweiler abholt, haben sie schon einen weiten Weg hinter sich. Sie werden im holländischen Aalsmeer gesteigert, ein riesiger Handelsplatz für Blumen nahe Amsterdam. „Ich war da auch zweimal, das ist beeindruckend“, erinnert sich Bastian. In einem großen Lastwagen werden die Blumen nach Aßweiler gebracht und dort auf kleinere Lieferfahrzeuge verteilt. Etwa 1500 Rosen und an die 700 bis 800 Chrysanthemen und Gerbera hat Bastian pro Fahrt etwa im Sprinter, dazu noch weitere Sorten.

Eukalyptus im Brautstrauß

Ist einer so langen Zeit als Blumenfahrer gibt’s doch bestimmt Anekdoten, oder? Bastian denkt nach. „Wenn der Sprinter kaputt geht, dann immer an Ostern“, fällt ihm ein. „Ach, und einmal hatte ich meinen Sohn Tim dabei, da war er im Kindergartenalter. Jedes Mal, wenn wir stoppten, hielt er den Leuten Blumen entgegen und meinte ,Bitte kauft was, mein Papa braucht unbedingt Geld.’“

Kurios findet es Bastian, wie soziale Medien und Influencer sich heutzutage auf Hochzeitsfeiern auswirken. „Die jungen Leute wollen Kamille oder Clematis, das gab es früher nicht. Und auf den Tischen stehen viele kleine Väschen mit je zwei, drei Blümchen statt großer Tischschmuck.“ Bei Brautsträußen sei Eukalyptus im Trend. Der rieche wegen der ätherischen Öle ziemlich stark. „Aber die Kundin ist Königin“, besorgt Bastian ohne Murren das Gewünschte.

43 Jahre mit dem „Arbeitsmaterial“ Blumen – kann man die dann überhaupt noch riechen? „Aber ja doch“, bekräftigt Günter Bastian. Er möge Blumen, sagt er, vor allem weiße Rosen, das seien seine persönlichen Lieblinge. Seiner Frau Hanni schenke er immer noch Blumen – aber nicht am Muttertag. „Da sind unsere zwei Kinder dran, es gibt Regeln“, meint „Giggs“ augenzwinkernd. Am Sonntag hat er außerdem was anderes zu tun. Feiern nämlich: Der Blumenmann wird am Muttertag 70 Jahre alt.