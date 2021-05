Die ins Gewässer gelaufene Gülle eines grenznahen französischen Hofs hat auch auf deutscher Seite der Bickenalb zu einer Verunreinigung und zum Fischsterben geführt, wenn auch in geringerem Maße als auf saarländischer Seite. Der Angelsportverein Mittelbach sorgt sich um den bislang biologisch intakten Bach. Verfärbungen sind auch im Hornbach zu sehen, in den die Bickenalb mündet.

Die Gülle sei schon am Donnerstag auf einem Hof bei Peppenkum auf französischer Seite zunächst in einen Graben und dann in die Bickenalb übergelaufen, berichtet der Vorsitzende des Mittelbacher Angelsportvereins (ASV), Helmut Wolf. Ein Ventil im Güllevorratsbehälter habe nicht funktioniert, und so sei es zu dem Vorfall mit schwerwiegenden Folgen gekommen.

Wolf: „Am Samstag habe ich einen Anruf von einem Mitglied des Angelsportvereins Altheim erhalten. Er wollte uns warnen, da würde etwas auf uns zukommen.“ In Peppenkum waren zu diesem Zeitpunkt laut Wolf schon „jede Menge tote Fische“ gesichtet worden. Das durch die Gülle eingetrübte Wasser passierte die saarländische Grenze und auch hier in der Bickenalb, im Bereich des Mittelbacher Angelsportvereins „schnappten erste Fische nach Luft“, so Wolf. „Es war aber kein Massensterben wie in Altheim. Dort war wirklich alles tot. Bei uns waren es einzelne Fische“, stellt Wolf klar.

Besonders kleinere Fische seien betroffen gewesen wie etwa Elritze, aber auch ein paar tote Forellen und einen Döbel habe man ausgemacht. Eine abschließende Beurteilung, wie viel Schaden entstanden ist, sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Geholfen hätten auf jeden Fall die Regenfälle der letzten Tage, weil sie das Wasser verdünnten: „Vielleicht kommen wir mit einem blauen Auge davon“, hofft Wolf.

Auf acht Kilometer Länge hat der Mittelbacher Angelsportverein die Bickenalb gepachtet, von der Landesgrenze bis zur Mündung in den Hornbach. In den 80er und 90er Jahren habe es schon einmal zwei Gülleunfälle gegeben; beide seien von dem Schweinemastbetrieb am Bickenaschbacherhof ausgegangen – also deutlich näher am Gebiet des ASV – und hätten zu einem „totalen Fischsterben“ geführt, so Wolf. Die Jahre danach habe man sich sehr um den Bach bemüht. „Jetzt waren wir so weit zu sagen, dass der Bach biologisch intakt ist. Es gab Kleinfische, Krabben“, zählt Wolf auf. Er hoffe, dass nun nicht alles zerstört ist, die Forellen etwa nichts mehr zu fressen hätten, weil ihnen ihre Nahrungsgrundlage fehlt. Jedes Jahr setze der Angelsportverein Aale und Forellen ein. „Es ist jetzt einfach die Frage, was übrig geblieben ist. Man muss abwarten, bis sich alles gereinigt hat“, so Wolf.

Dass der Gewässerabschnitt in Mittelbach ebenfalls sehr stark betroffen ist, bestätigt der städtische Pressesprecher Jens John. Er stützt sich auf Erkenntnisse der unteren Wasserbehörde beim städtischen Bauamt, die umgehend informiert worden war. Deutliche Trübungen in der Bickenalb und tote Fische seien festgestellt worden. Die Auswirkungen auf den Hornbach ließen sich derzeit noch nicht abschätzen, so John. „Im Bereich der Mündung der Bickenalb in den Hornbach waren ebenfalls Verfärbungen sichtbar.“

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als obere Wasserbehörde sei über den Schadensfall informiert worden, teilt John mit. Auch die untere Naturschutzbehörde, die sich beim Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) befindet, ist zugeschaltet. Heiko Wunderberg, beim UBZ Vertreter der unteren Naturschutzbehörde: „Es ist ein Schaden an der Natur entstanden. Einige der Fische und Krebse unterliegen dem Artenschutz. Insofern sind wir betroffen, wenn auch indirekt.“