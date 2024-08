In der Zweibrücker Fußgängerzone sollen zwei Trinkwasserspender aufgestellt werden. Das schlägt die FWG vor.

Für die Stadtratssitzung am Mittwoch hat die FWG einen Antrag eingereicht, dass die Stadt zusammen mit den Stadtwerken prüfen möge, ob die Idee umsetzbar ist. Sie verweist auf ein Förderprogramm des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums. In dem Antrag heißt es: „Der Klimawandel geht auch an unserer Stadt nicht spurlos vorüber. Unsere Innenstadt heizt sich bei hohen Temperaturen auf, und wir müssen Gesundheitsgefährdungen, die durch Hitze verursacht werden, vorbeugen.“ An den Trinkwasserspendern könnten die Zweibrücker kostenlos Wasser trinken oder abfüllen. Laut Umweltministerium kostet ein solcher Wasserspender 8000 bis 15.000 Euro.