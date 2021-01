Die FWG-Stadtratsfraktion fordert, dass alle geplanten Sitzungen sofort abgesetzt werden: die Stadtratssitzung am 3. Februar, außerdem die Sitzungen des Ältestenrats, des Hauptausschusses und des Bauausschusses, die alle für den Januar angesetzt sind. FWG-Fraktionsvorsitzender Kurt Dettweiler schlägt als Alternative Videokonferenzen vor. Er schreibt: „Es kann nicht sein, dass wir Kommunalpolitiker in der Pandemie – wo ein Hausstand sich nur noch mit einer weiteren Person treffen darf – Sitzungen mit rund 20 Personen in den Ausschüssen und mit bis zu 60 Personen im Stadtrat abhalten.“ Die Mitglieder der Gremien sollten sich laut FWG nicht ohne Not einer Ansteckungsgefahr aussetzen, zumal unter ihnen einige ungeimpfte Hochrisiko-Patienten seien.