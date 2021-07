Seit dem Lockdown Ende vergangenen Jahres ist das Café Knauber in der Fußgängerzone geschlossen. Und es wird „vorerst“ auch geschlossen bleiben, wie Inhaber Sven Knauber auf Nachfrage mitteilte. Das Straßencafé und die Bäckerei bleiben offen.

„Ich kann nicht in der Glaskugel lesen, deshalb kann ich auch nicht sagen, ob das Café irgendwann wieder geöffnet wird“, so Knauber weiter.

Im Corona-Sommer 2020 hatte das Café, für das eigentlich ein Umbau geplant war, noch einmal für einige Wochen geöffnet, musste dann aber, wie alle gastronomischen Betriebe, zum Schutz vor der zweiten Corona-Welle schließen. „So haben wir Corona-bedingt Federn lassen müssen“, sagt Knauber, der die Bäckerei mit angeschlossenem Café im Januar 2002, im Jahr ihres 25-jährigen Bestehens, von seinem Vater übernommen hatte.

Ansonsten läuft der Betrieb der Bäckerei in der Mitte der Fußgängerzone weiter wie bisher. Ebenso bleiben die drei Filialen in der Friedrich-Ebert-Straße, in der Hofenfelsstraße und in der Hornbacher Hauptstraße weiter geöffnet. Und auch im Straßencafé werden noch Gäste bewirtet.